Itálie má problém smigrací, který je však poněkud jiný, než příliv lidí na lodích z Afriky, píše pro server politici.eu odborník na mezinárodní politiku Matteo Villa.

Ministr vnitra Matteo Salvini sice neustále hovoří o nutnosti zabezpečení jižních břehů Itálie před přílivem migrantů z Afriky. Nicméně problém země s migrací spočívá v něčem jiném.

Díky restriktivní politice Italů počet migrantů klesl ze 180 000 lidí, v době největší krize, na současné necelé 3 000 osob, což není nic s čímž by si na jihu Evropy nevěděli rady.

Mnohem palčivější problém pro Itálii představuje Dublinské nařízení, podle něhož země EU můžou nelegální migranty navracet do zemí, kde se poprvé ocitli v prostoru Evropské unie.

Migranti, kteří například putují do Německa, tak můžou být navráceni zpět. Právě Něecko poslalo zpět do Itálie leitos 2 292 lidí. Pro srovnání z Libye do Itálie letos příšo jen přibližně 1 200 osob.

Italové se systém snaží dlouhodobě změnit, jenže v rámci EU nejou úspěšní, jelikož jejich snahy blokují ostatní země Unie, které chsou uprchlíky i nadále vracet. Systém však není příliš účinný jelikož italská byrokracie hledá kličky jak migranty přijímat zpět. Pokud se dotyčného nepodaří repatriovat do šesti měsíců, musí jeho problém řešit země, v níž se nachází. Celý systém, tak není příliš funkční.