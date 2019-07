Ve Varšavě se demonstrovalo za LGBT, řečník obvinil církev z podněcování násilí

"Navrhujeme vytvoření kulatého stolu se všemi politickými stranami a hnutími," prohlásil předseda organizace Láska nevylučuje Hubert Sobecki před lidmi, kteří se shromáždili s duhovými symboly před Palácem kultury a vědy. Podle Sobeckého by se měli u kulatého stolu řešit otázky práv osob jiné než heterosexuální orientace (LGBT) v Polsku.

Sobecki i jiní řečníci na akci kritizovali konzervativní vládní stranu Právo a spravedlnost (PiS) i katolickou církev, které podle nich podněcují Poláky k násilí vůči sexuálním menšinám. Kritiku si ale vysloužila i opoziční Občanská platforma, která podle řečníků během let, kdy byla u moci, v otázce ochrany práv sexuálních menšin nic neudělala.

Dnešní akce se uskutečnila pod názvem "Varšava proti násilí. Solidární s Bialystokem". Odkazovala tak na události z minulé soboty, kdy ve městě u hranic s Běloruskem pravicoví extremisté zaútočili na účastníky poklidného pochodu za práva LGBT. Fotbaloví chuligáni házeli po demonstrantech, kterých se na první podobné akci v Bialystoku sešlo asi tisíc, dělobuchy, kamení a lahve. Několikrát se homofobním skupinám podařilo demonstraci zastavit. Policie zadržela kolem třiceti lidí. Řada politiků včetně premiéra Mateusze Morawieckého násilí odsoudila.

