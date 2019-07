Moskevský teror, píše opoziční tisk. Při demonstraci zadrženo 1400 osob

Sobotní protestní akce se podle policie zúčastnilo 3500 osob, podle organizátorů přišlo nejméně 5000 lidí. Server OVD-Info dnes nad ránem napsal, že zadrženo bylo 1373 lidí. Ruské úřady zatím nesdělily, jakému obvinění dotyční čelí.

Agentura Reuters uvedla, že policisté lidi zatýkali ještě před zahájením akce a nakládali je do přistavených autobusů. V Moskvě byla kvůli protestu posílena bezpečnostní opatření, ještě před protestem dělala policie i domovní prohlídky.

Demonstrace trvala více než sedm hodin. Nejprve se konala u moskevské radnice a poté se protestující přesunuli na náměstí vzdálené asi kilometr odtud. Policisté při zásahu proti demonstrantům použili mimo jiné obušky, uvedl zpravodajský server BBC News.

Komunální volby se v Moskvě uskuteční 8. září. Půjde v nich o 45 míst v moskevském sněmu, avšak volební komise předem vyloučila kandidaturu několika desítek nezávislých uchazečů. Šéfka ruské ústřední volební komise Ella Pamfilovová prohlásila, že demonstrace rozhodnutí úřadů ohledně vyloučení části kandidátů nezmění.

#russian opposition activists protest in the heart of #Moscow against authorities not registering independent candidates for the municipal election. pic.twitter.com/tkygpDqHNt