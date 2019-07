Hasiči bojují s obřím požárem u Šibeniku. Jsou čeští turisté v ohrožení?

Kolem čtvrté hodiny ráno se také znovu otevřela hlavní chorvatská dálnice A1, po které k moři míří většina turistů, v místech požárů je ale kvůli dýmu omezená rychlost. Nadále ale zůstávají uzavřeny některé menší silnice ve vnitrozemí. Do boje s největším letošním požárem v Dalmácii vyrazili místním hasičům na pomoc také jejich kolegové z ostatních částí Chorvatska včetně metropole Záhřebu.

Proti ohni v sobotu zasahovala i požární letadla, dnes ráno ale musela kvůli silnému větru a oblačnosti zůstat na letištích, změna počasí ale na druhou stranu hasičům pomohla. Po několika dnech, kdy panovala velká vedra, totiž přinesla i dlouho očekávaný déšť, který pomáhá hasit.

zdroj: YouTube

Během noci se podařilo ochránit prakticky všechny ohrožené domy, jen na jednom z nich začal hořet krov, který ale hasiči brzy uhasili. "V tomto okamžiku už není ohroženo vůbec nic, ani jedna budova," řekl dnes ráno chorvatské agentuře Hina velitel zasahujících hasičů Damir Dukić. Podle jeho slov se nemuselo přikročit ani ke klasické evakuaci, lidé jen spolu s policisty čekali u svých domů, jestli se hasičům podaří ochránit jejich majetek a v případě nutnosti byli připraveni odejít.

Požár, který vypukl uprostřed turistické sezony, podle místních představitelů spálil zhruba 900 hektarů převážně travnatého porostu a borového lesa. Turisty ale tentokrát přímo neohrozil, na rozdíl od situace dvěma týdny, kdy hasiči kvůli požáru v borovém lese na chorvatském ostrově Pag evakuovali na 10.000 lidí. Oheň tehdy ohrožoval kluby a diskotéky nedaleko letoviska Novalja.

Podle mluvčího českého ministerstva zahraničí Roberta Řeháka není žádný český občan zraněn a kvůli požáru se zatím žádný Čech neobrátil ani na český zastupitelský úřad. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže jsou delegáti kanceláří ve spojení s místní policií a nepříznivý vývoj situace by řešili na místě.

"Kvůli dýmu byla na určitou dobu uzavřena dálnice u Šibeniku, a proto doporučujeme sledovat aktuální dopravní zpravodajství," řekl Řehák.

Papež uvedl, že českých turistů se zatím požár nedotkl, jde ovšem i o to, jakým směrem povane vítr, neboť situaci mohou zkomplikovat zplodiny z ohně. "Delegáti jsou ve spojení s místní policií, která by je varovala, a kdyby došlo k nějakým evakuacím, tak by to delegáti řešili na místě," řekl Papež.

Chorvatské pobřeží, které je dlouhodobě nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů, lesní požáry o prázdninách sužují často. V čerstvé paměti zůstávají zejména ty z roku 2017, nejhorší za mnoho let, kdy o prázdninách prakticky nebylo týdne bez velkého požáru.