Italská loď s uprchlíky zakotvila. Běženci nesmí vystoupit, přikázal Salvini

Téměř 140 migrantů zachránila rybářská loď ve čtvrtek, tedy ve stejný den, kdy ve vodách Středozemního moře zmizelo nejméně 110 utečenců u pobřeží Libye. Zachráněné migranty následně přebrala loď italské pobřežní stráže. Ministr vnitra a šéf krajně pravicové Ligy Salvini však lodi nechtěl dovolit zakotvit u italského ostrovu Lampedusa.

La nave #gregoretti è suolo italiano, come lo era la Diciotti. 135 persone sono private della possibilità di muoversi e costrette in mare da un Ministro dell'Interno che agisce per mera miserevole propaganda, con il sostegno dei suoi alleati di Governo. pic.twitter.com/1CbgdcZgKG