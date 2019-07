Muž se přiznal k vraždám, které šokovaly Rumunsko. Těla dívek rozpustil v kyselině

Bývalý automechanik, který si přivydělával jako řidič taxíku, Gheorghe Dinca je ve vazbě od pátku, kdy jej policisté zadrželi pro podezření z únosu a vraždy 15leté Alexandry Macešanuové, jež zmizela ve středu. "Ty činy přiznal," řekl dnes novinářům stručně Dincaův právník Bogdan Alexandru, podle kterého se jeho klient přiznal i k vraždě 18leté Luizy Melencuové, jež se pohřešovala od dubna.

Případ 15leté Alexandry vyvolal v Rumunsku značnou pozornost především kvůli postupu policie. Dívka údajně cestovala ve středu autostopem mezi vesnicí Dobrosloveni, v níž bydlela, a městem Caracal, ve kterém má dům podezřelý Dinca. Ve čtvrtek dopoledne dívka třikrát za sebou telefonovala na tísňovou linku 112 a žádala o pomoc. Uvedla přitom, že byla unesena, zmlácena a znásilněna mužem, který jí zastavil a nabídl svezení.

Policii trvalo 16 hodin, než se jí podařilo lokalizovat telefon, ze kterého dívka volala, a další tři hodiny policisté před Dincaovým domem čekali na povolení k domovní prohlídce, které však podle rumunských zákonů v naléhavých případech není potřeba. Podle rumunských médií dokonce Dincaova sousedka upozornila na křik z jeho domu, policie se ale jejím oznámením nezabývala.

Když policisté konečně do domu v noci na pátek vrazili, nalezli tam lidské pozůstatky na dně sudu s kyselinou a šperky, které patřily 15leté Alexandře. Na pozemku v městečku Caracal objevila policie také další pytle se zamrazeným masem "nezvířecího původu". Podle rumunských médií v současnosti policisté muže podezřívají přinejmenším z tří vražd. Nalezené lidské pozůstatky se zatím identifikovat nepodařilo.

Případ vražd na jihu země vyvolal v Rumunsku pobouření. Tisíce Rumunů demonstrovaly v sobotu večer v Bukurešti a dalších městech proti vládě sociálnědemokratické premiérky Vioriky Dancilaové a proti policii, která je podle nich zkorumpovaná a nekompetentní. Stát v případě vražd v Caracalu podle demonstrantů selhal a mladou dívku nechal na holičkách.

🇷🇴 Several thousand protesters rallied in #Bucharest late Saturday after #Romania's police chief was fired over the murder of a 15-year-old girl who had made three emergency calls to report her own kidnapping and given clues to her whereabouts. #Alexandra pic.twitter.com/VN0UjEFqYe