Odkud přichází do Itálie nejvíce žadatelů o azyl?

Avšak Německo, do kterého obdobně jako do Itálie míří velká část příchozích žadatelů o azyl, na základě unijního dublinského nařízení přeposílá migranty zpět na jih Evropy - nejvíce migrantů tak míří právě do Itálie. Dubliské nařízení hovoří o tom, jakým způsobem k žadatelům o azyl přistupovat - v prvé řadě je to země příchodu, která je za registraci žadatelů a jejich požadavky zodpovědná. Následně je to právě země příchodu, která žadatelům poskytne azyl v případě, že jim byla udělená některá z forem ochrany. Pokud však nebyla, je to nadále tato země, která rozhodne o navrácení žadatelů zpět do země jejich původu.

A pokud migranti ve svých cestách pokračují do dalších zemí, jejich cílová země je následně oprávněná k tomu, aby azylanty poslala nazpět do první země jejich příjezdu. Právě na základě tohoto principu musela Itálie v loňském roce přijmout přes šest tisíc transferů navíc. Tento počet je tak vůbec nejvyšší zaznamenaný od vypuknutí "migrační krize" v roce 2015.

Loňské číslo příchozích migrantů z jiných zemí EU do Itálie je proto vyšší než číslo příchozích přes Středozemní moře. Počet lidí přicházejících do jihoevropských států byl nejvyšší v roce 2016 - tehdy jich na člunech a lodích přes Středozemní moře k evropským břehům doplulo téměř 200 tisíc. Následně toto číslo razantně pokleslo a v loňském roce počet žadatelů o azyl nedosáhl ani 30 tisíc.

Zpravodajský server Politico uvádí, že Unie letos očekává, že Německo do Itálie navrátí ještě více žadatelů o azyl, než kolik poslalo zpět v uplynulém roce - vloni poslalo Německo zpět do Itálie necelé tři tisíce těchto žadatelů. Itálie i přes tyto skutečnosti však nadále přijímá nižší počty migrantů a žadatelů o azyl, než kolik by dle Dublinského systému měla přijímat. Primárním důvodem je neefektivní a pro aktuální potřeby nefunkční nastavení současného Dublinského systému.

Unijní azylový systém samotná italská vláda označuje za "nespravedlivý." I předchozí kabinety volaly po spravedlivějším přerozdělování azylantů, avšak neúspěšně. Možná právě tato skutečnost je jedním z důvodů, proč se současní lídři Itálie drží od nově vznikající německo-francouzské iniciativy stranou. Dalším důvodem by mohl být fakt, že právě Německo a Francie jsou země, které do Itálie navracejí nejvíce žadatelů o azyl.