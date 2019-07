Británie se kvůli brexitu rozpadne? Raab peskuje EU, rázně se ozvalo Skotsko

"Chceme dobrou dohodu s našimi partnery z Evropské unie," řekl Raab, který rezort převzal minulou středu. Brusel podle něj ale v minulosti zaujal "sérii pěkně tvrdohlavých postojů", které bude muset změnit, aby se zabránilo brexitu bez dohody.

Johnson dal již ve čtvrtek ve svém prvním projevu po nástupu do funkce jasně najevo, že jeho vláda je odhodlána dodržet termín vystoupení Británie z EU 31. října. S unií by přitom chtěl Johnson vyjednat novou dohodu, jež by byla pro Británii lepší než ta, kterou dojednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ale téhož dne znovu zdůraznil, že EU o žádné nové dohodě jednat nebude. V takovém případě je prý Johnson připraven vyvést zemi z evropského bloku bez dohody. Šéf úřadu vlády Michael Gove nedělníku The Sunday Times řekl, že nová vláda se na brexit bez dohody připravuje. Podle něj Londýn "pracuje s předpokladem, že Evropská unie s Británií novou dohodu neuzavře".

Johnson dnes zavítá na první návštěvu Skotska ve funkci premiéra. Podle britských médií oznámí vytvoření investičního fondu na podporu hospodářského rozvoje Skotska, Walesu a Severního Irska, ze kterého by mělo být možné čerpat až 300 milionů liber (8,5 miliardy korun). Ještě před zahájením cesty na sever Johnson vyzval, aby se v době příprav na "zářnou budoucnost po brexitu" pracovalo i na obnovení "vazeb, které pojí Spojené království".

Proti brexitu bez dohody se staví skotská první ministryně Nicola Sturgeonová i její velšský protějšek Mark Drakeford; nesouhlas s neřízeným odchodem z EU v neděli vyjádřila také předsedkyně skotských konzervativců Ruth Davidsonová.

Skotská národní strana (SNP), kterou vede skotská premiérka Sturgeonová, v souvislosti s možností neřízeného odchodu Spojeného království z EU stále hlasitěji hovoří o novém referendu o nezávislosti Skotska. Johnsona po jeho nástupu do funkce dokonce SNP označila za "posledního premiéra Spojeného království".

Sensational Welsh Assembly poll for our friends in @Plaid_Cymru https://t.co/x2jugC6LIx — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) July 29, 2019

Před brexitem bez dohody dnes opět varovala i Konfederace britského průmyslu (CBI). Podle ní na takový krok není připravena ani Británie, ani Evropská unie. Britské podniky podle CBI už utratily miliardy liber za plány pro případ brexitu bez dohody, jejich úsilí ale hatí nejasné pokyny z vlády i nejistota kolem časového rozvrhu. Málo připravené jsou podle konfederace především menší firmy.