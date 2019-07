Aktivistka Greta Thunbergová si vezme rok volno, popluje na jachtě do Ameriky

Do Ameriky se Thunbergová vypraví v srpnu. Ve Spojených státech se chce zúčastnit zářijového klimatického summitu, který v sídle OSN v New Yorku na okraj výročního Valného shromáždění pořádá generální tajemník OSN António Guterres. Koncem roku bude Thunbergová hostem 25. klimatické konference OSN v Santiagu de Chile na jihoamerickém kontinentě. Kromě těchto zemí se chystá navštívit i Kanadu a Mexiko a další latinskoamerické země. Po pevnině se bude pohybovat vlakem a autobusem.

Přes moře se Thunbergová přeplaví na 18 metrů dlouhé závodní jachtě Malizia II. vybavené solárními panely k výrobě čisté elektřiny. Kromě německého kapitána Borise Herrmanna bude Thunbergovou na dvoutýdenní plavbě doprovázet její otec Svante, dokumentarista Nathan Grossman a Pierre Casiraghi, vnuk zesnulého monackého knížete Rainiera III. a někdejší hollywoodské herečky a pozdější monacké kněžny Grace Kellyové. "V polovině srpna vyrazíme na jachtě přes Atlantik z Británie do New Yorku," napsala Thunbergová na twitteru.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce