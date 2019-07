Země EU, ze kterých prchá nejvíce lidí. Jak je to na tom Česko?

Už po čtyři roky od vrcholu migrační krize v roce 2015 dominují mediálním titulkům zprávy o příchodu uprchlíků z Sýrie, Iráku či severoafrických států do Evropy. Poněkud stranou zůstává, že i z Evropy, respektive zemí EU, odchází uprchlíci do zemí, které považují z nějakého důvodu za bezpečnější. Server Big Think se podíval na to, ze kterých zemí pochází nejvíce evropských uprchlíků. Česko je na poměrně nelichotivém místě.