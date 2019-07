Frontex vypustí nad Egejské moře vzducholoď, bude pátrat po uprchlících

Pětatřicet metrů dlouhá vzducholoď může létat ve výšce až 1000 metrů, je vybavena termokamerami, radarem a dalšími pozorovacími zařízeními. K zemi bude připojena na ostrově Samos. Oblast bude monitorovat 24 hodin denně.

In the first half of this year one out of every four irregular migrants crossing the Eastern Mediterranean route into the EU was a national of Afghanistan. Find out more from our updated map of migratory routes https://t.co/S1gnmQIi3C pic.twitter.com/PsIGziwvDA