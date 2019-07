Ve světě mají strach o Česko: Tohle se píše o vládě, Babišovi a Zemanovi

Server Al Jazeera se ve svém, článku zaměřuje na dění v české vládě. Poukazuje například na to, že premiér Andrej Babiš čelí obvinění z korupce. „Česká vláda zůstává uvězněna v krizi,“ píše v článku Tim Gosling, který se zaměřuje na oblast střední Evropy.

Novinář poukazuje na to, že „nedávné kroky sociálních demokratů odvrátily bezprostřední hrozbu pro menšinovou koalici vedenou populistickou stranou předsedy vlády Andrejem Babišem“. Připomíná totiž, že ČSSD hrozila, že opustí vládu, pokud prezident Miloš Zeman nepotvrdí jejich nového kandidáta na ministra kultury do 31. července.

ČSSD chtěla Antonína Staňka vyměnit už v květnu za Michala Šmardu. „30f ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček Trvá na tom, že není důvod, aby strana zůstala ve vládě, pokud nemůže volně nominovat svých pět ministrů,“ píše Al Jazeera s tím, že Zeman sice 23. července řekl, že Stanka definitivně odvolá k 31. červenci, dodal ale, že do poloviny srpna nového ministra nejmenuje.

To sice podle Al Jazeery opět vyvolalo spekulace o bezprostředním krachu vlády, Hamáček ale nakonec povolil. Strana uvedla, že počká na rozhodnutí prezidenta a že doufá, že se situace do konce srpna vyřeší.

„Zeman, který je známý svými vazbami na Rusko a Čínu, jakož i ostudnou rétorikou zaměřenou na islám, Romy a liberální hodnoty, se snaží rozšířit do značné míry reprezentativní pravomoci svého postu od doby, kdy vyhrál první přímou volbu prezidenta v České republice v roce 2014,“ píše zahraniční server s tím, že Zeman šikovně využívá ústavu, když říká, že mu neukládá časovou lhůtu, ve které by měl vyhovět žádosti.

Al Jazeera také píše, že Senát už hlasoval pro obvinění Zemana z porušení ústavy, i když je nepravděpodobné, že by návrh prošel dolní komorou, která má aktuálně prázdniny. Cituje například předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, podle kterého má Zeman v Poslanecké sněmovně řad podporovatelů.

„Babiš, který údajně uzavřel dohodu o sdílení moci se Zemanem před svým zvolením do funkce předsedy vlády v roce 2017, odmítl konfrontovat prezidenta, aby podpořil svého koaličního partnera. Milionářský průmyslník byl v posledních týdnech oslaben obviněními ze střetu zájmů ohledně fondů Evropské unie a masivními pouličními protesty,“ připomíná server. Navíc mluví o tom, že právě milost prezidenta by pro Babiše mohla být poslední šance, jak se vyhnout vězení, pokud by proti němu byla vznesena obvinění z trestného činu.

„Navzdory těmto problémům si ANO udržuje velký náskok v průzkumech veřejného mínění. Částečně i díky nedávnému nárůstu výdajů v sociální oblasti, ale také kvůli slabé opozici. Korupce a kamarádšofty v posledních letech zdecimovaly podporu tradičních tradičních stran v zemi,“ vysvětluje Gosling.

Server také cituje politologa Jiřího Pehe, který tvrdí, že „krizi vyrobil Zeman, protože ví, že parlamentní strany jsou příliš slabé, než aby se proti němu postavily.“

„Pokud by se vláda zhroutila, Babiš by pravděpodobně zůstal v čele nové menšinové vlády závislé na krajně pravicové SPD a komunistické KSČM,“ píše Al Jazeera. Díky tomu pak prý Zeman bude schopen diktovat své podmínky. „Prezident má velký vliv na obě strany, které by mohly usilovat o to mít významný vliv na vládní politiku výměnou za podporu Babiše. Mezi jejich hlavní politické cíle patří odchod z EU a NATO,“ varuje před komunisty a Okamurovci server.