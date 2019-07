Facebook smázl nenávistné komentáře italské Ligy, Salviniho udal černošský politik

Hnutí Cara Itálie založil nyní 44letý novinář Stephen Ogongo původem z Keni. Do Itálie přišel před 25 lety kvůli studiu. Otec dvou dcer dříve učil na Papežské univerzitě Gregoriana. Hnutí Cara Italia nyní na facebooku sleduje 11.000 lidí a Ogongo chce jeho prostřednictvím "dát hlas těm, kteří ho nemají", jsou zklamaní "rasistickou politikou nynější většiny" a tím, že neprošel zákon ius soli (právo místa). Tuto právní zásadu, podle níž dítě nabývá státní občanství státu, kde se narodilo, se naposledy pokusila prosadit levicová Demokratická strana v roce 2017.

Il primo successo della campagna di Cara Italia (@cara_italia ) contro chi alimenta l’odio online. Facebook elimina i post di @matteosalvinimii:https://t.co/vq3qwdggsV — Stephen Ogongo (@stephenogongo) July 27, 2019

Orongo v polovině července společnost Facebook prostřednictvím videa vyzval, aby "zablokovala profily Ligy a (jejího šéfa Mattea) Salviniho a uplatnila přitom vlastní politiku, která se staví proti rasismu a podněcování násilí. "Tyto profily se staly místem setkávání lidí, kteří otevřeně prosazují sexismus, rasismus, nenávist k imigrantům, uprchlíkům a Romům a dále vůči neziskovým organizacím i dobrovolníkům, kteří provádějí záchranné operace na moři," uvádí novinář na videu.

"Přezkoumali jsme profil Lega-Salvini Premier", což je profil Ligy, odpověděla na podnět společnost Facebook. "A došli jsme k závěru, že některé z obsahů neodpovídají standardům komunity. Tyto konkrétní příspěvky jsme odstranili," dodala.

Podle Oronga je to poprvé, co byly v Itálii ze sociálních sítí odstraněny Salviniho příspěvky. "Je to jen drobný signál, ale milé zadostiučinění. Nezastavíme se. Naše kampaň sotva začala a dotáhneme ji do konce. Jde o bezpečnost a demokracii v Itálii," řekl novinář italské agentuře Dire. Salviniho strategií je podle podle něj utváření nepřátel, do kterých se pak "lidé pustí".

Zablokování sociálních účtů šéfa Ligy soudní cestou žádá i německá kapitánka Carola Racketeová, která je Itálii vyšetřována kvůli porušení zákazu vplout do italských výsostných vod s africkými migranty. Racketeová na Salviniho podala 12. června trestní oznámení u římské prokuratury.

Žádá v něm zablokování Salviniho účtů na sociálních sítích Facebook a Twitter, protože ministr na nich podle ní ohrozil její bezpečnost a podněcoval k nenávisti vůči ní. Ženě uživatelé sociálních sítí vyhrožovali znásilněním a smrtí.