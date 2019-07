Skandál ve Francii: Policie nahnala účastníky festivalu do řeky, utopil se mladík

Čtyřiadvacetiletý Steve Maia Caniço byl pohřešován od noci z 21. na 22. června a panovaly obavy, že se utopil. To nyní prokuratura potvrdila poté, co identifikovala mrtvolu nalezenou v pondělí v řece Loiře. Mladík, který podle příbuzných neuměl plavat, byl ve skupině 14 lidí, jež policie svým zásahem v nočních hodinách zatlačila do vody.

Policisté se snažili nad ránem rozehnat zbylé účastníky festivalu Fête de la musique, použili přitom slzný plyn. Podle svědků způsobili paniku a někteří lidé, kteří před nimi ustupovali, popadali do vody.

zdroj: YouTube

V Nantes se posléze uskutečnilo několik demonstrací proti tomu, jak se policie během zásahu chovala. Prokuratura dnes oznámila, že kvůli smrti mladíka zahájila vyšetřování pro neúmyslné zabití.

Debaty o policejním násilí se v posledních měsících ve Francii vedou zejména v souvislosti s protesty hnutí žlutých vest. Od loňského listopadu při nich bylo zraněno přes 2500 lidí.