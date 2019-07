USA volají spojence do boje proti Íránu. Přidá se Německo k misi v Hormuzském průlivu?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy oficiálně požádaly Německo, aby se zapojilo do mise na ochranu lodí v Hormuzském průlivu a do boje proti íránské agresi. Informovala o tom dnes agentura DPA, podle níž ale žádosti se vší pravděpodobností nebude vyhověno. Berlín se dosud k možnému zapojení do vojenské mise vyjadřoval zdrženlivě s odkazem na to, že nebyl oficiálně požádán. V Hormuzském průlivu se v poslední době stalo několik incidentů, při kterých byly ohroženy obchodní lodě.