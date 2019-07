Nové volby ve Španělsku by teď pomohly hlavně socialistům

Pokud by se volby konaly tento měsíc, volilo by podle tohoto průzkumu socialisty 41,3 procenta hlasujících, zatímco ve volbách koncem dubna to bylo 28,7 procenta. Druzí by skončili lidovci se 13,7 procenta, což je o tři procentní body méně než v dubnu. Těsně třetí by se umístila levicová koalice Unidas Podemos, která by proti dubnu ztratila jen mírně.

Výrazný propad proti dubnovým volbám zaznamenal průzkum u krajně pravicové strany VOX, která se do dolní komory parlamentu letos dostala jako první ultrapravicová strana od pádu diktatury ve Španělsku z roku 1975. Volilo ji 10,3 procenta voličů, teď by dostala hlasů o polovinu méně.

Průzkum CIS ale kritizovala opozice, podle níž výsledky nejsou relevantní. Deník El País v této souvislosti připomněl, že průzkum se konal v první polovině července, tedy ještě před dvěma koly hlasování poslanců o důvěře Sánchezovi pro sestavení vlády a také před krachem jednání jeho socialistů s levicovou koalicí Unidas Podemos.

"Podle CIS Sánchez nepotřebuje s nikým jednat, protože když se rozhodne dotlačit Španěly k novým volbám, dostal by 127 procent hlasů a byl by zvolen králem Španělska, předsedou Evropské komise, papežem i světovým císařem," komentoval průzkum sarkasticky Pablo Echenique, hlavní vyjednávač Podemos se socialisty.

Z vedení socialistů podle místních médií sice zaznívá, že se chtějí novým volbám vyhnout, zároveň ale už dali najevo, že koaliční vládu s Podemos nechtějí. Část poslanců Unidas Podemos vyzvala v předchozích dnech vedení této koaliční strany, aby pokračovalo v jednáních se socialisty a umožnilo jejich vládu i v případě, že v ní nebude mít žádné ministry.

Nyní má karty v rukou král Felipe VI., který se má opět sejít s lídry parlamentních stran, podobně jako to udělal po dubnových volbách. Po schůzkách, jejichž termín ještě není znám, král může na premiéra navrhnout opět Sáncheze, ale i někoho jiného. Kandidát pak musí získat důvěru poslanců do 23. září. Pokud ji nedostane, budou v listopadu další volby. Král nemusí navrhnout nikoho, což by znamenalo automaticky nové volby. Stejně to udělal před třemi lety, když po schůzkách seznal, že nikdo nemá šanci důvěru poslanců získat.