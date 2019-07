Slučování rodin? Německo loni přijalo další tisíce migrantů

V roce 2016 omezilo Německo lidem, kteří měli status doplňkové ochrany, aby v rámci slučování rodin za nimi přišli jejich rodinní příslušníci. Opatření bylo z důvodu značného počtu migrantů přicházeních do země.

Mezi vládní koalicí levicové SPD a konzervativní CDU vznikla kvůli tomu ostrá diskuze. Nakonec se obě strany dohodly na kompromisu, že od srpna 2018 umožní i lidem se statusem doplňkové ochrany, aby přijali své rodinné příslušníky. Nicméně, číslo bylo omezeno na 1 000 rodinných příslušníků měsíčně.

Od srpna 2018 do června 2019 přijalo Německo 8 758 rodinných příslušníků s azylovým statusem. „Žádosti o povolení podané v únoru, březnu a dubnu překročily kvótu 1 000 (osob) za měsíc, ale my jsme to zvážili v následujících měsících," uvedl mluvčí ministerstva vnitra.

Pro srovnání, v roce 2017 přišlo do Německa v rámci slučování rodin 54 000 lidí. Jednalo se jen o rodinné příslušníky migrantů, kterým byl přiznán status uprchlíka, uvedla agentura DPA, nikoliv o ty, kterým měli jen doplňkovou ochranu.

Doplňková ochrana je dávána lidem, kteří nesplňují podmínky pro udělení azylu, avšak u kterých jsou přesto důvodné obavy, že by jim v případě návratu do země původu hrozilo nebezpečí. Jedná se tedy o azyl nižší kategorie než je přiznání statusu uprchlíka.

Podle nových pravidel, které vláda v minulém roce schválila, mohou za dospělými migranty s doplňkovou ochranu přijít jejich manželky či manželé a nezletilé děti. V případě nezletilých dětí zas pak jejich rodiče.

Při schvalování jejich žádostí o vstupu do Německa v rámci slučování rodin se přihlíží k tomu, v jaké humanitární situaci rodinní příslušníci jsou, kolik jim je let, jak dlouho žijí odděleni, jestli jsou vážně nemocní nebo jak dobře umí německy.

Na sloučení rodiny nemají nárok lidé, které německé úřady považují za bezpečnostní hrozbu, nebo ti, kteří uzavřeli manželství až po odchodu ze své vlasti.