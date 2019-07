Sjednocení Irska? Divoký brexit může rozbít Británii, Sinn Féin chce referendum

"Nechápu, jak by mohla Británie vytáhnout tuto část Irska z Evropské unie... a s klidnou tváří říci komukoli z nás, kdo žije na tomto ostrově, že bychom neměli dostat demokratickou příležitost... rozhodnout o své budoucnosti," uvedla podle agentury Reuters McDonaldová.

Kdyby obyvatelé Severního Irska nedostali po brexitu možnost rozhodnout se v referendu, zda setrvají ve svazku s Anglií, Skotskem a Walesem, nebo zda se spojí s Irskou republikou a zůstanou tak součástí Evropské unie, bylo by to podle šéfky republikánské strany Sinn Féin "naprosto skandální".

'We've challenged Boris Johnson strongly on Brexit' - Sinn Fein leader @MaryLouMcDonald, repeats her calls for a border poll in the event of a hard border following Brexit.



Get more on this story here: https://t.co/hPmj6diKBQ pic.twitter.com/qBmMhrnJFy