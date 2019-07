Střet s Íránem v Hormuzském průlivu? Německo dalo USA košem, zvažuje jiný plán

"Tato vláda je zdrženlivá, pokud jde o konkrétní návrh USA, a neučinila tak žádnou nabídku," citovala mluvčí agentura Reuters.

V úterý velvyslanectví USA v Berlíně oznámilo, že Washington oficiálně požádal Německo, aby se zapojilo do mise na ochranu lodí v Hormuzském průlivu a do boje proti íránské agresi.

Německé ministerstvo zahraničí dalo už v úterý najevo, že nelze od Berlína očekávat, že by k chystané americké misi Sentinel (Stráž) nějak přispěl.

"Pro nás je důležité sledovat cestu diplomacie a usilovat o rozhovory s Íránem, abychom dosáhli deeskalace," uvedla dnes mluvčí německé vlády.

Šéf NATO Stoltenberg dnes řekl, že na alianci se Spojené státy s požadavkem na spuštění mise v Hormuzském průlivu neobrátily.

Great meeting with German defence minister @akk in Brussels to discuss current security challenges, #INFTreaty & burden-sharing. I deeply appreciate your commitment to #NATO and Germany’s contributions to our transatlantic Alliance. pic.twitter.com/6UrU6X1GWv