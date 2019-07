V Německu se zbavují migrantů, do Afganistanu poslali 45 migrantů

Německo vyhostilo do Afghánistánu další skupinu migrantů, do Kábulu dnes dorazilo letadlem z německého Lipska 45 mužů. Zhruba polovina z nich byla v Německu odsouzena za trestné činy, mimo jiné za zabití, ublížení na zdraví či krádeže a loupeže. Informovala dnes agentura DPA. Podle ní jde o 26. skupinu vyhoštěných migrantů z Německa do Afghánistánu od prosince 2016, celkem od té doby takto do této asijské země deportovalo 645 mužů.