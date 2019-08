Británie evakuuje městečko, kolaps vodní nádrže ho může vymazat z mapy

Policie hrabství Derbyshire obyvatelům oznámila, že kvůli značnému ohrožení jejich životů musí svá obydlí okamžitě opustit. Podle agentury AP strážci zákona obcházeli jednotlivé domy a posílali lidi do školy v několik kilometrů vzdálené obci Chapel-en-le-Frith. Doporučovali jim vzít s sebou domácí mazlíčky a léky na několik dní a také, aby se pokusili sami si domluvit ubytování, neboť místo ve škole by nestačilo. Útočiště evakuovaným už poskytly některé hospody a komunitní centra.

Technici mezitím začali z vodní nádrže Toddbrook Reservoir odčerpávat vodu. Část zdejší hráze vybudované před skoro 200 lety se propadla v důsledku několikadenního vytrvalého deště. Odborníci její stav vyhodnocují, zatímco policie ujišťuje, že pro případ jejího protržení existuje plán.

"Modlíme se, aby vydržela, zatímco se Canal and River Trust (společnost spravující přehradu, pozn. ČTK) pokouší z nádrže odčerpat vodu," řekla AP místní obyvatelka Anna Aspinallová. Technici prý jí a dalším lidem sdělili, že riziko kolapsu je vysoké. "Jestli to strhne celou přehradu, způsobí to totální chaos. Asi to sebere celou vesnici, protože (řeka Goyt) prochází přímo skrz ni," dodal evakuovaný obyvatel Paul Nash.

V Británii v posledních dnech vystřídaly vlnu veder přívalové deště, které na severu Anglie vyvolaly bleskové záplavy. Místy se voda dostává do domů a komplikuje silniční i železniční dopravu.