Von der Leyenová rozumí střední Evropě, tvrdí Orbán. Očekává diskuzi o migraci

Von der Leyenová po jednání na twitteru uvedla, že absolvovala "dobrý rozhovor", jehož předmětem byla i konkurenceschopnost EU a potřeba přiblížit unijní instituce členským zemím. S Orbánem se prý shodla na tom, že otázka migrace vyžaduje "nový začátek a pragmatická řešení".

Maďarský premiér před měsícem při zasedání Evropské rady stejně jako český premiér Andrej Babiš podpořil kandidaturu von der Leyenové poté, co středoevropské země pomohly zablokovat nominaci nizozemského politika Franse Timmermanse. Dnes na adresu bývalé německé ministryně obrany Orbán uvedl, že "rozumí tomu, co se děje ve střední Evropě, rozumí tomu, co říkáme, a chápe, co je pro Maďary důležité". "Maďarské veřejnosti mohu říci, že předsedkyní Evropské komise se stala seriózní dáma," citoval z jeho vyjádření web Politico.

Orbán se domnívá, že při jednáních o migraci bude von der Leyenová zaměřovat rozhovory na témata, u nichž lze očekávat "pozitivní výsledek". Zmínil se v této souvislosti o ochraně hranic nebo o vracení migrantů do zemí jejich původu.

Téma migrace bylo v posledních letech zdrojem značného napětí mezi Bruselem a Orbánem, jehož vláda prosazuje přísnou imigrační politiku. Maďarsko se v době vrcholící migrační krize podobně jako Česko či Polsko odmítlo podílet na programu přerozdělování žadatelů o azyl, kteří na cestě do Evropy dorazili do Itálie či Řecka. Nedávno vyvolala ostrou reakci EK kampaň maďarské vlády, která spojovala současného předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera a amerického filantropa maďarského původu George Sorose s podporou migrace a s oslabováním ochrany hranic.

"Muž, který v minulosti spustil kampaň 'stop Bruselu' konečně pronesl vstřícná slova na adresu unijního vedení, tedy alespoň toho budoucího," komentoval Politico dnešní jednání Orbána s von der Leyenovou.

Po předchozích schůzkách s Babišem a polským premiérem Mateuszem Morawieckým má za sebou budoucí šéfka EK jednání se třemi ze čtyř premiérů takzvané visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Od svého zvolení v Evropském parlamentu v polovině měsíce už navštívila také šéfy vlád ve Španělsku a Chorvatsku a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. V pátek bude v Římě mluvit s italským premiérem Giuseppem Contem.