Boris Johnson utržil první velkou ránu, konzervativci přišli o mandát

Johnsonova menšinová vláda podporovaná severoirskými unionisty (DUP) tak bude mít v parlamentu ještě o něco složitější pozici při snaze vyvést zemi z Evropské unie za jakýchkoli okolností.

Konzervativní poslanec Chris Davies, kterého letos odvolali voliči pomocí petice kvůli jeho odsouzení za chybné hlášení výdajů, neuspěl s druhým pokusem dostat se do sněmovny za velšský volební obvod Brecon a Radnorshire. Porazila jej favorizovaná liberální demokratka Jane Doddsová, která v obvodu s více než 50.000 voliči získala 13.826 hlasů (43,5 procenta).

Druhý Davies dostal 12.401 hlasů (39 procent), daleko za ním skončili kandidáti Strany pro brexit (10,4 procenta) a labouristů. Nejsilnější opoziční strana získala jen 5,3 procenta hlasů a oproti předcházejícím volbám v roce 2017 si pohoršila o více než 12 procentních bodů.

Zcela propadla Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP), která dostala jen 0,8 procenta hlasů. Volilo ji dokonce méně lidí než satirickou stranu, za níž kandidovala žena pod přezdívkou lady Lily Růžová.

Ve své vítězné řeči Doddsová slíbila, že jejím prvním činem ve funkci poslankyně bude, že najde premiéra Johnsona a řekne mu, aby "si přestal hrát s budoucností našich obcí a vyloučil brexit bez dohody".

"Smrskávající se většina hlasů Borise Johnsona je jasným dokladem toho, že nemá mandát vybourat nás z EU," reagovala na výsledky hlasování vůdkyně liberálních demokratů Jo Swinsonová, jejíž strana má nyní v 650členné komoře 13 poslanců. "Udělám vše pro to, abych zastavila brexit a nabídla alternativní, pozitivní vizi... Máme teď v parlamentu o jednoho zástupce více, který bude hlasovat proti brexitu," dodala Swinsonová, pro kterou je vítězství ve velšském obvodu prvním úspěchem ve funkci šéfky strany, do které nastoupila teprve minulý týden.

.@LibDems are winning again, & this latest victory gives hope for a better future for Britain. I will do whatever it takes to stop Brexit & offer an alternative, positive vision for a richer, greener and safer future. https://t.co/kW5kE4EGfe