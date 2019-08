"Vedení italské námořní záchranné služby odkázalo Alana Kurdiho na maltské úřady, ačkoliv se plavidlo nachází před Lampedusou. Malta je více než 20 hodin vzdálená. Nesnesitelný spor se přenáší bedra uprchlíků," sdělila organizace na twitteru.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini zakázal lodi vplout do přístavu na Lampeduse a brzké řešení další přetahované o loď s uprchlíky není podle agentur na obzoru.

Salvini zároveň podepsal příkaz nepovolit zakotvení lodi španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms, na jejíž palubě se nyní nachází 123 zachráněných migrantů, včetně žen a dětí.

Loď Alan Kurdi plující pod německou vlajkou vylovila migranty z moře u libyjských břehu východně od hlavního města Tripolis. O zakotvení na Lampeduse neúspěšně usilovala i začátkem července, kdy bylo na její palubě 65 vylovených migrantů. Po domluvě s maltskými úřady je nakonec vylodila na Maltě.

"Bevor sie nach Libyen zurückgebracht werden, würden sie lieber auf dem Meer ertrinken."



Einsatzleiterin Barbara Held fasst den Mittwoch zusammen, an dem wir 40 Menschen vor dem Ertrinken retten konnten.#SeemeilenSpenden auf https://t.co/K9VBQ4Q6TX pic.twitter.com/gsox08gTfr — sea-eye (@seaeyeorg) August 1, 2019

Salvini ji nyní po dalším pokusu zakotvit s běženci v italském přístavu obvinil z "neustálých provokací". "Už je to tu zas, německá nevládní organizace nedbá na mezinárodní právo," napsal ve středu na twitteru. "Já se nevzdám."

Ministr vnitra ve italské vládě prosadil nekompromisní protiimigrační politiku. Kabinet hned po nástupu k moci loni v červnu zablokoval italské přístavy pro humanitární plavidla s migranty na palubě. Od letoška Itálie s odvoláním na zákon regulující vnitrozemskou a námořní plavbu nevpouští do svých teritoriálních vod lodi neziskových organizací s uprchlíky. Odvolává se přitom na národní bezpečnost.

Italská vláda argumentuje tím, že její restriktivní opatření vedla ke snížení počtu pokusů o nelegální vstup do země, a tím i ke snížení migrantů v zemi, která se v dřívějších letech potýkala s velkou migrační vlnou. Podle statistik UNHCR letos připlulo do Itálie 3602 migrantů, za celý loňský rok jich bylo 23.370 a o rok dříve dorazilo do Itálie přes moře 119.369 běženců.