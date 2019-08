Na severu Anglie stále hrozí protržení přehrady, na pomoc vyrazil vrtulník RAF

Hladina vodní nádrže nicméně klesla o půl metru a vojáci s vrtulníkem hráz vyztužili stovkami tun písku a štěrku. Evakuované lidi a personál pracující na zažehnání nebezpečí dnes večer navštívil britský premiér Boris Johnson, informovala zpravodajská společnost BBC.

Část hráze nad Whaley Bridge vybudované před skoro 200 lety se zbortila ve čtvrtek v důsledku několikadenního vytrvalého deště. Úplné protržení by pro obec o 6500 obyvatelích znamenalo pohromu a policie proto lidem nařídila, aby své domovy opustili. Noc na dnešek strávilo u příbuzných či v nouzovém ubytování asi 1500 lidí. Uzavřeno je také několik silnic a úsek železnice.

Mimořádný stav by mohl trvat ještě několik dní. Za použití deseti silných čerpadel se už hladinu nádrže Toddbrook Reservoir podařilo snížit o půl metru, avšem na to, aby mohly být zahájeny opravy hráze, musí klesnout ještě o několik metrů. Podle úřadů bylo v přehradě před zahájením odčerpávání asi 1,3 milionu tun vody.

A great picture from @Joint_Heli showing some of the team in action under the Chinook at #WhaleyBridge today. #NoOrdinaryJob pic.twitter.com/49JFpd39Zx — RAF Benson (@RAFBenson) August 2, 2019

"Strukturální soudržnost hrázní zdi je nadále na kritické úrovni a pokud by nevydržela, znamenalo by to stále významné ohrožení života," řekl večer na tiskové konferenci důstojník policejního sboru hrabství Derbyshire Kem Mehmet.

Na pomoc dnes do Whaley Bridge dorazil armádní vrtulník typu Chinook, jehož posádka začala na poškozenou část hráze shazovat pytle s pískem, štěrkem a kamením. Do večera se na místě ocitlo 400 tun této směsi. Situaci pomohla skutečnost, že přestalo pršet, britská meteorologická služba ale varovala před návratem bouřek v neděli odpoledne.

Britský premiér Johnson večer Whaley Bridge navštívil a podle serveru Independent mluvil s pracovníky, kteří se podílejí na krizové operaci. Hráz podle něj vypadala "ošemetně, ale stabilně". Také zavítal do sousedního Chapel-en-le-Frith mezi evakuované obyvatele.

BBC informuje, že ne všichni obyvatelé Whaley Bridge výzvu k opuštění domovů vyslyšeli. Například Andrew McLackland, který zde žije devět let, reportérovi řekl, že protržení hráze neočekává. "Je to bezdůvodný povyk," uvedl. Hanna Sillitoeová rovněž zatím naplánuje své bydliště opustit. "Někdy je to prostě na osobním uvážení. Máme tady dobytek a zvířata, která musíme krmit... Aktuálně je naše osobní rozhodnutí takové, že zůstáváme," řekla.