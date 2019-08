Svět si připomíná 75 let od vyvražďování Romů. Do Osvětimi zavítal i černošský pastor

Připomínky 75. výročí zavraždění tří tisícovek Romů v plynových komorách tábora Osvětim-Březinka v noci z 2. na 3. srpna 1944 se účastní například i náměstek německého ministra zahraničí Michael Roth.

Na území bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora se dnes koná pietní akce. Polsko si výročí často opomíjené genocidy připomíná jako Den vzpomínky na vyhlazení Sintů a Romů. Nacisté zavraždili v táborech jako je ten osvětimský kromě přibližně šesti milionů Židů a dalších příslušníků menšin také na 250.000 až 500.000 Romů a Sintů.

2/3 August 1944 | The Germans liquidated the so-called Gypsy camp (Zigeunerlager - sector BIIe) of Auschwitz II-Birkenau. Around 4,300 children, women and men - the last Roma prisoners of the sector - were murdered in gas chambers. #2August https://t.co/AWLoXv7J4y