Von der Leyenová na setkání s italským premiérem Giuseppem Contem v Římě uvedla, že navrhne "nový migrační pakt (...) a nový začátek v otázce migrace". "Chceme, aby přijímací procedury byly efektivní, ale také humánní," řekla. "Víme, že migrace nezmizí, je to dědictví globalizovaného světa," dodala.

Great exchange with @GiuseppeConteIT, Prime Minister of Italy, about competitiveness, migration, economic growth, innovation & jobs, especially for regions where support is required to catch up. 🇪🇺 needs 🇮🇹 and the spirit of Alcide De Gasperi! pic.twitter.com/x4wDADwG0V