Vedení EU doporučilo Česku, co zlepšit

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Česko by mělo podle EU zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Mělo by také více investovat do digitální infrastruktury a snížit administrativní zátěž pro investory. Vyplývá to z doporučení Rady EU k českému Národnímu programu reforem, který projednal Senát. Vláda podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) s doporučeními souhlasila.