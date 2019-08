Obavy z protržení hráze sílí. Město Whaley Bridge zmizí z mapy, bojí se místní

Týmy specialistů se snaží zpevnit hráz z 19. století a snížit hladinu vodní nádrže Toddbrook Reservoir, tlak na hráz ale podle úřadů zůstává kritický.

"Inženýři jsou velmi znepokojeni," řekl podle agentury DPA velitel hasičů Terry McDermott.

Vojáci za pomoci vrtulníku hráz vyztužili stovkami tun písku a štěrku. Za použití deseti silných čerpadel se od čtvrtka podařilo hladinu snížit o půl metru, ovšem na to, aby mohly být zahájeny opravy hráze, musí klesnout ještě o několik metrů. Podle úřadů bylo v přehradě před zahájením odčerpávání asi 1,3 milionu tun vody. V oblasti bylo uzavřeno několik silnic a železničních tratí.

Premiér Boris Johnson, který v pátek večer navštívil evakuované a personál pracující na záchraně hráze, se snažil obyvatelům ohroženého městečka dodat odvahu. "Pracovníci krizových týmů, inženýři a příslušníci Royal Air Force pracují ve dne v noci na opravě hráze," ujistil je. Lidé z Whaley Bridge ale projevují znepokojení. "Kdyby se hráz protrhla, celé místo by pravděpodobně zmizelo," řekl jeden obyvatel městečka listu Derbyshire Telegraph. Sílí i strach z rabování.

V sobotu směli evakuovaní lidé krátce zajít do svých opuštěných domovů, aby odvedli domácí zvířectvo a odnesli si osobní věci. Bylo to povoleno vždy jen jednomu člověku z každého domu, a to na 15 minut - mnozí si ale přivedli na pomoc přátele. "Chtěl jsem si vzít jen čisté oblečení pro svého malého syna a trochu krmení pro psa," řekl 28letý majitel hostince Dan Curley.