Británie se opět hádá. Pár měsíců před brexitem stále není jasno

Opačného názoru je naopak poradce premiéra Borise Johnsona Dominic Cummings, který nedělníku Sunday Telegraph řekl, že země by mohla unii 31. října opustit bez dohody i v případě, že by britský parlament nové vládě nevyjádřil důvěru. Experti upozorňují, že zákon umožňuje různé varianty.

"Až parlament v září opět zasedne, budeme mít šanci zabránit odchodu bez dohody," řekl Ashworth v rozhovoru se Sky News. "Vláda bude muset předložit vhodnou legislativu, aby se připravila na brexit bez dohody, který chce, a my v parlamentu využijeme veškeré dostupné prostředky... a zabráníme tomu," doplnil s tím, že hodlá spolupracovat i s mnoha konzervativci, kteří si neřízený brexit nepřejí.

Poradce konzervativního premiéra Dominic Cummings naopak v rozhovoru se Sunday Telegraph prohlásil, že i v případě, že by se zákonodárci rozhodli vyslovit kabinetu nedůvěru, odchodu bez dohody by to nezabránilo. Cummings argumentoval tím, že premiér Johnson může v takovém případě vypsat volby až po stanoveném datu odchodu, tedy po 31. říjnu.

S tímto výkladem ale podle BBC nesouhlasí konzervativní poslanec Dominic Grieve. Podle něj by zákonodárci, pokud vláda nebude mít důvěru, měli dva týdny na sestavení nové vlády. Vzniknout by mohla podle Grievea takzvaná vláda národní jednoty tvořená poslanci několika stran.

Catherine Haddonová z výzkumné skupiny Institute for Government ale tvrdí, že Grieveova prognóza by závisela na tom, zda by Johnson při vyslovení nedůvěry rezignoval, což podle zákona nemusí. "Mohl by říct ´Jako premiér tu zůstanu a budeme mít všeobecné volby´," vysvětlila.

Podle předsedy Konzervativní strany Jamese Cleverlyho Johnsonova vláda volby před 31. říjnem nevypíše.