Loď Ocean Viking vyrazila na první misi, bude zachraňovat uprchlíky

Loď pluje pod norskou vlajkou a provozují ji mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic (MSF) ve spolupráci s organizací SOS Méditerranée.

BREAKING: the #OceanViking has set sail for its first rescue mission in the Central #Mediterranean @MSF_sea and @SosMEDIntl are now #BackAtSea, because every human life is worth saving. pic.twitter.com/jl8Cnl1SAE