Whaley Bridge muselo minulý čtvrtek opustit asi 1500 obyvatel poté, co hráz poškodily silné lijáky. Od té doby byla s pomocí 24 vysokotlakých pump odčerpána více než třetina vody z nádrže Toddbrook a vojáci za pomoci vrtulníku hráz vyztužili stovkami tun písku a štěrku. Nyní je nádrž zaplněná vodou takřka z poloviny, lidé se ale do svých domovů budou moci vrátit teprve až bude plná pouze ze čtvrtiny.

Velitel letky John Coles, který stojí v čele operace, jejímž cílem je zpevnit strukturu hráze z 19. století a snížit hladinu vodní nádrže, prohlásil, že to nejhorší bylo zažehnáno. Hráz nicméně podle policie stále není stabilní.

It was created in 1834, cracks have been visible for some time and now the whole thing is in danger of collapse, people are in real fear of something dreadful happening.



But enough about the Tory party, here is a picture of a dam. #BreconAndRadnor #BreconByelection #WhaleyBridge pic.twitter.com/H1yCYBXsNo