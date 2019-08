Evropě hrozí vlna teroristických útoků. Islamisté mohou udeřit už brzy

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Organizace spojených národů (OSN) varuje před novou vlnou teroristických útoků. Podle expertů by k ní mohlo dojít ještě letos, do konce roku 2019. Kde přesně by mohli džihádisté po kratší odmlce udeřit zatím není známo. Vyplývá to z nově zveřejněné expertní zprávy.