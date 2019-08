"Šestiletý chlapec, který byl zraněn v Tate Modern, je nyní v nemocnici v kritickém, ale stabilním stavu," uvedla policie.

Chlapec byl shozen z vyhlídky v desátém patře muzea v neděli odpoledne a spadl na střechu v pátém patře. Do nemocnice byl přepraven vrtulníkem. Svědci incidentu popsali, že slyšeli jeho matku křičet: "Kde je můj syn? Kde je můj syn!?". Návštěvnice muzea Nancy Barnfieldová v rozhovoru s britským bulvárním listem Daily Mail uvedla, že matka měla italský přízvuk, a odhaduje, že jí bylo asi 35 let.

BREAKING: A child has been airlifted to hospital after falling from height at the #TateModern exhibition centre.



Met police say a teenager has been arrested in connection with the incident.



The child's condition is currently unknown.



