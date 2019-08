Z celkem 1019 dotazovaných by pro nezávislost Skotska hlasovalo 46 procent, 43 procent by bylo proti. Pokud by do těchto čísel nebyli zahrnuti voliči, kteří se nerozhodli nebo uvedli, že by nehlasovali, bylo by pro opuštění Spojeného království 52 procent dotazovaných Skotů a 48 procent proti.

Výsledky průzkumu posilují postavení skotské první ministryně a vůdkyně Skotské národní strany (SNP) Nicoly Sturgeonové a naopak zasazují ránu premiérovi Borisu Johnsonovi, který Skotsko minulý týden poprvé ve funkci předsedy vlády navštívil, stejně tak jako šéfce skotských konzervativců Ruth Davidsonové.

Strugeonová průzkum označila za "fenomenální" a doplnila, že "nefunkční westminsterský systém znamená, že Skotsko je taženo do brexitu bez dohody, bez ohledu na vysokou cenu, kterou zaplatíme (Skotové) za ztracená pracovní místa a snížení životní úrovně".

"Ten projekt vede Boris Johnson, premiér kterého si Skotsko nezvolilo a který nemá mandát na to, aby Skotsko vytrhl z Evropy," doplnila skotská první ministryně, která v souvislosti s možností neřízeného odchodu Spojeného království z EU stále hlasitěji hovoří o novém referendu o nezávislosti Skotska.

Majority of people in Scotland now want #Indyref2 and would vote for independence, according to new poll in @HolyroodDaily - attempts by the Tories to block Scotland’s right to choose our own future are undemocratic and unsustainable. https://t.co/Pft4esilCM