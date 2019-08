Chlapce poté našli na střeše v úrovni pátého patra, letecky byl převezen do nemocnice. Podle policie byl v pondělí jeho stav kritický, ale stabilizovaný, informoval zpravodajský web BBC.

Obviněný by měl už dnes stanout před londýnským soudem pro mladistvé, zatímco vyšetřovatelé pátrají po motivu činu. Oběť je francouzské národnosti, v Londýně byl hoch na výletě společně s rodinou. Policie potvrdila, že na hlavního podezřelého neměl žádnou vazbu.

6 year old boy thrown from the 10th floor viewing platform of the Tate in London.



17 year old boy arrested.



6 year old victim found on 5th floor roof. Condition critical.



This is Sadiq Khan’s London. This is Britain 2019 pic.twitter.com/Q7NaFzpOHD