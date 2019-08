Polák plánoval atentát na Sejm. Nakonec zemřel ve vězení

Dnes ráno pro letos 52letého Kwiecieně přišel do cely dozorce, aby ho odvedl na již dříve domluvenou prohlídku u očního lékaře. Odsouzený však již nežil. Příčina jeho smrti zatím není známa, byla nařízena pitva. Případ vyšetřuje prokuratura.

Vysokoškolský učitel chemie v roce 2012 naplánoval útok na Sejm, při němž chtěl použít obrněný transportér naplněný výbušninami. Měl se stát během schůze parlamentu věnované státnímu rozpočtu, které se kromě poslanců, včetně premiéra, měl účastnit i prezident.

Kwiecień byl zatčen v listopadu 2012. K plánování atentátu se přiznal, tvrdil ale, že ho k němu naváděli agenti tajné služby ABW (Agentura vnitřní bezpečnosti). Koncem roku 2015 ho soud v Krakově poslal na 13 let do vězení, v dubnu 2017 mu pak odvolací soud snížil trest na devět let za mřížemi. Gazeta Wyborcza uvádí, že koncem letošního roku by uplynula doba, kdy by mohl žádat o podmínečné předčasné propuštění z vězení.