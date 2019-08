Poláci si nové zákonodárce zvolí v říjnu, favoritem je PiS

Poláci budou ve volbách vybírat 460 poslanců Sejmu, dolní komory parlamentu a 100 senátorů.

Favoritem předvolebních průzkumů je PiS, které by společně s jeho menšími spojenci volilo necelých 46 procent lidí, přibližně 30 procent voličů by podpořilo Občanskou koalici, jejímž členem je největší opoziční strana Občanská platforma. Na třetím místě by s jedenácti procenty skončila Koalice Levice sdružující levicová a liberální uskupení, na čtvrtém pak Koalice Polsko, již uzavřeli lidovci (PSL) s protisystémovým hnutím Kukiz ´15.

Vláda Práva a spravedlnosti se v uplynulých čtyřech letech dostala do konfliktu s Evropskou komisí kvůli sporné reformě soudnictví, migraci i ochraně životního prostředí. Její kritici podle agentury Reuters varují, že tyto spory se mohou vyostřit, pokud volby vyhraje i letos na podzim.