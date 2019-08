Arogantní drzí Češi. Slovensko se ostře pustilo do turistů, kauza předbíhání má dohru

Hulvátství, arogance, neskutečná drzost. I taková slova zaznívají z řad slovenských médií a veřejnosti vůči partě českých turistů, kteří se rozhodli předběhnout stojící dav v roklině Suchá Belá.

Vše se odehrálo na jednom z tamních dřevěných žebříků vedoucích na Misovy vodopády. Čeští mladíci nechtěli stát ve frontě vedoucí nahoru, a proto se rozhodli zkrátit si cestu šplháním po přilehlých skalách.

Zdánlivě nevinné jednání přitom mohlo dopadnout špatně, stačilo aby jeden z mladíků uklouzl. Svým jednáním navíc mohli ohrozit i další turisty, a zejména pobouřili slovenskou veřejnost i policii.

Za to, že mladíci ohrozili "život, zdraví a majetek", a to nejen svůj, ale i ostatních, jim může být uložena sankce do výšky až 331 eur, tedy necelých 20 tisíc korun. Policie také bude jednat s vedením parku o zamezení podobných situací.

"Za účelem eliminace podobného chování turistů bude policie iniciovat setkání s vedením správy Národní park Slovenský ráj a Horské služby," prozradila pro Nový čas košická krajská policejní mluvčí Lenka Ivanová.

Do kauzy se vložila také předsedkyně komise cestovního ruchu a zahraniční spolupráce Košického kraje Jana Skokanová, která spolu s místní oblastní organizací cestovního ruchu zareagovala na medializované informace o předbíhání turistů na žebřících.

Turisty upozornila, že by si měli uvědomit, že nepřišli na závody, ale na výlet. "Zvláště, když je v ráji mnoho turistů, je důležité, aby dodržovali odstupovou vzdálenost na žebřících a technických zařízeních, aby například při překládání nohou někoho nekopli do obličeje," řekla pro agenturu SITA.

Jelikož nejvíce turistů přijíždí každoročně do rokle Suchá Belá, návštěvníci by právě tam měli počítat se zdržením a nutností čekat v exponovaných místech zabezpečených žebříky a stupadly.

Martin Pižem z Oblastní organizace cestovního ruchu Slovenský ráj & Spiš je jednáním Čechů také pobouřen. Zdůraznil, že předbíhání v exponovaných částech roklin vybavených žebříky či stoupačkami je nepřípustné.