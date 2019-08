S výskytem afrického prasečího moru se potýká rovněž Moldavsko. To podle dnešní zprávy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) ohlásilo další případy onemocnění, a to nedaleko hranic s Rumunskem. Nemoc zde zabila tři prasata a dalších deset prasat bylo utraceno, píše OIE. Moldavsko již v uplynulých měsících potvrdilo několik výskytů nemoci.

Náměstek bulharské ministryně zemědělství ve středu uvedl, že Bulharsku nepodařilo zamezit šíření nákazy. Podle expertů by mohla země přijít o celý svůj chovný průmysl, tedy až 600.000 zvířat. Škody by se mohly vyšplhat až do výše dvou miliard leva (26,4 miliard korun).

Eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis se v úterý sešel s bulharskou ministryní zemědělství Desislavou Tanevovou a nabídl jí pomoc Evropské unie. Po schůzce Tanevová uvedla, že Bulharsko na boj s nemocí obdrží od EU 2,9 milionu eur (asi 74,8 milionu korun).

Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Nakažená zvířata se neléčí, musejí se usmrtit, vakcína neexistuje. Pro lidi není virus této nemoci nebezpečný.

S nemocí se potýká rovněž Čína, která je největším vývozcem vepřového na světě. Podle odborníků bude muset do budoucna zlikvidovat asi třetinu veškeré své letošní produkce vepřového, tedy asi 18 milionů tun, dvakrát více, než kolik činí roční celosvětový export.

Onemocnění se objevilo rovněž v jiných částech Asie nebo také například na Slovensku, odkud ve středu Čína kvůli nákaze zakázala vepřové dovážet.

V České republice se africký mor prasat poprvé objevil v roce 2017. Letos v březnu Evropská komise informovala, že se nemoc v Česku podařilo vymýtit.