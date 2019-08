Sedmnáctiletý mladík čelí obvinění z pokusu o vraždu. Na krátkém jednání u soudu se dnes objevil v modrém tričku, až do hlavního přelíčení zůstane ve vazební věznici pro mladistvé. Na odpověď má obžalovaný do 7. listopadu, jeho právník chce do té doby zajistit psychologický posudek.

Soud by se měl uskutečnit 3. února příštího roku. Soudce Nicholas Hilliard rozhodl, že mladík ani oběť nemohou být jmenováni.

Šestiletý chlapec z Francie byl patrně shozen z vyhlídky v desátém patře muzea v neděli odpoledne a spadl na střechu v pátém patře. Do nemocnice byl přepraven vrtulníkem.

Chlapec je ve vážném stavu, ale mimo ohrožení života. Podle prokurátorky Sian Morganová měl po pádu zlomenou páteř, ruce a nohy a krvácel do mozku.

Otevřený vyhlídkový ochoz je součástí nástavby Tate Modern připomínající pyramidu, která byla dokončena v roce 2016. Návštěvníci odsud mají výborný výhled například na katedrálu svatého Pavla nebo na finanční čtvrť na opačné straně Temže.