Benátky učinily rázný krok: Obří výletní lodě nesmí plout do centra města

Dlouhodobé polemiky výrazně přiživila červnová nehoda, při níž loď s téměř 3000 pasažéry kvůli poruše motoru narazila do mola a do menší lodi. Lehce se při tom zranilo pět lidí. O měsíc později jiná obří loď málem v bouři narazila do jachty. Incidentů využili zastánci omezení, jimž nyní vyšla Itálie vstříc.

zdroj: YouTube

Lodě vážící přes tisíc tun budou nově nuceny kotvit v přístavech Fusina a Lombardia, aby nevplouvaly do exponovaného kanálu Guideca, který lemuje náměstí svatého Marka a odděluje čtvrť Dorsoduro od ostrova Giudecca. Právě v něm se stala červnová nehoda.

Do konce příštího roku by podle vládního plánu měla z centrální části Benátek být vypovězena zhruba třetina větších výletních lodí.

Již za předchozí vlády Itálie v roce 2017 schválila plán rozvoje benátské laguny, který podporuje výnosnou turistiku okružních plaveb a zároveň je šetrný k městu. Výletní lodě mají do laguny vplouvat jinou cestou, nepřiblíží se při tom k náměstí svatého Marka a ty největší z nich budou kotvit na druhé straně zátoky.

Ekologové však tvrdí, že chystaná omezení jsou nedostatečná a obří lodě budou i nadále poškozovat křehký ekosystém laguny. Plující kolosy podle odborníků přispívají k erozi základů města, které i s lagunou figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO.