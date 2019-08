Mrtvice u tříletého dítěte? Fatální chyba lékařů stála život chlapce

Matka chlapečka navštívila kvůli problému s nohou lékaře, který jí poslal domů s tím, že se není čeho obávat. Jak se ale záhy ukázalo, šlo o selhání, které chlapce nakonec stálo život.

Logan totiž začal ztrácet sílu i v ručičkách a byl převezen na pohotovost A & E Crosshouse ve skotském městě Kilmarnock, píše Daily Mail. Po CT a magnetické rezonanci se zjistilo, že chlapeček měl vzácný nádor, který se nazývá DIPG (difúzní vnitřní pontínový gliom).

"Vzali jsme ho na vyšetření do Largs, kde si doktor myslel, že má jen vymknutí kotník, protože kráčel velmi nešikovně. Při třetí návštěvě na pohotovosti si však všimli slabosti v rameni, což je vedlo k přesvědčení, že jde o neurologický problém," řekla serveru zdrcená babička Fiona.

Lékaři proto operovali s variantou, že chlapec prodělal mrtvici. Udělali mu magnetickou rezonanci a poté byl převezen do Royal Hospital for Sick Kids ve městě Glasgow, kde mu nasadili steroidy.

Poté, co odhalili rakovinu, Logan podstoupil od konce roku 2016 do začátku února 2017 šest léčení radioterapií, ale lékaři mu dali jen pár měsíců života. Logan následně zemřel doma jen pár týdnů poté, co oslavil své třetí narozeniny.