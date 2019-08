Opoziční zákonodárci se v září podle médií chystají vyvolat hlasování o důvěře vládě konzervativního premiéra Borise Johnsona. Nesouhlasí s jeho stanoviskem, že Spojené království Evropskou unii na konci října definitivně opustí, a to i v případě, že nebude mít dohodu. Corbyn se domnívá, že neřízený odchod z EU vedený vládou, která by neměla důvěru parlamentu, by byl nedemokratickým a protiústavním krokem.

Opoziční poslanci chtějí konzervativní vládu svrhnout v hlasování o důvěře, až parlament opět zasedne po letní přestávce 3. září. V případě, že by vláda podporu nezískala, musel by Johnson vypsat všeobecné volby. Jeho spojenci tvrdí, že by se volby nemohly uskutečnit dříve, než po 31. říjnu, a Británie by tak EU automaticky opustila během volební kampaně.

Corbyn takový manévr v čtvrtečním dopise Sedwillovi označil za "bezprecedentní, protiústavní a protidemokratické zneužití moci". Lídr labouristů také připomněl, že vláda nemá dělat závažná politická rozhodnutí během volební kampaně, a proto Sedwilla požádal o stanovisko, že brexit se může uskutečnit až po řádných volbách.

It would be an outrageous, anti-democratic abuse of power for Boris Johnson - elected as Prime Minister by fewer than 100,000 unrepresentative Tory members - to force through No Deal in the middle of a General Election campaign.



My letter to Cabinet Secretary Mark Sedwill: pic.twitter.com/U3p6FHKVFJ — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 9, 2019

Poněkud radikálnější postup by zvolil Corbynův zástupce John McDonell. V případě, že by Johnson odmítl odstoupit, pokud by jeho vláda nezískala důvěru, poslal by prý Corbyna taxíkem za královnou Alžbětou II, aby jí oznámil, že labouristé přebírají kontrolu.

"Poslal bych Jeremyho Corbyna taxíkem do Buckinghamské paláce, aby řekl ´přebíráme kontrolu´," prohlásil ve středu McDonell na festivalu v Edinburghu. Podle tradice nový britský premiér jede za královnou, aby ho oficiálně jmenovala do úřadu.

Johnson se stal premiérem minulý měsíc poté, co zvítězil v souboji o lídra konzervativců. Oznámil, že Spojené království 31. října EU definitivně opustí, ať už bude mít dohodu či nikoliv. Zároveň chce jednání o dohodě vyjednané jeho předchůdkyní Theresou Mayovou opět otevřít. To však unijní lídři odmítají.