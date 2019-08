O to dnes oficiálně požádala jedna ze stran vládní koalice, krajně pravicová Liga. Její šéf, místopředseda vlády a ministr vnitra Matteo Salvini, tak chce podle místních médií využít nárůstu volebních preferencí své strany a vyvolat předčasné volby.

"Ti, co plýtvají časem poškozují zemi a myslí jenom na své posty," uvedla dnes Liga při oznámení, že návrh na hlasování o nedůvěře vládě podala. O sporech v italské vládní koalici se mluví už delší dobu, ve čtvrtek Salvini oznámil, že se koalice zhroutila a že si přeje předčasné volby.

Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani 🇮🇹

No inciuci!

No governi tecnici!

No giochini di palazzo!

L’Italia dei SÍ non aspetta, la parola subito al Popolo! pic.twitter.com/TInsnOeTde