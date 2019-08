V Evropě bují obchodování s dětmi. Europol při rozsáhlé razii zadržel 70 lidí

"Mezi 17. a 23. červnem bylo zkontrolováno přes 127.000 osob, 63.800 vozidel a 1100 míst. Vyšetřovatelé prohledávali soukromé objekty, komerční podniky, hotely, autobusy, železniční stanice, přístavy, letiště a hraniční přechody. Součástí operace byly také preventivní kampaně prováděné ve školách s cílem informovat nezletilé o nebezpečí obchodování s lidmi," uvedl Europol o akci, do které se zapojily úřady ve Švýcarsku, na Islandu a v 16 zemích Evropské unie včetně Slovenska či Rakouska.

70 arrests in pan-European action against child trafficking. At least 53 minors were identified as potential victims, with several investigations still ongoing. The operation, led by the UK, involved authorities from 18 countries: https://t.co/FU5qD2Lih7 pic.twitter.com/5cfbnLt4L3