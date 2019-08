Jak bojovat s ničivou klimatickou změnou? Přišlo překvapivé doporučení

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - "Je snadné si zoufat." Tak hodnotí editorial serveru The Guardian rozsah environmentálních problémů, kterým lidstvo čelí, a srovnává ho s velikostí stínů vrhaných zahořklými politiky. Renomovaný deník dodává, že to, co mnohé burcuje k akci, vyvolává u jiných pocit zahlcení a otázku, co může jedinec učinit.