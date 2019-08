Požár na ostrově Gran Canaria se nedaří zkrotit, je nařízena další evakuace

Předseda regionální vlády Ángel Víctor Torres sdělil, že vítr, který má v nárazech rychlost až 80 kilometrů za hodinu, maří úsilí hasičů, takže nelze říci, že je oheň pod kontrolou.

S evakuací lidí pomáhala policie a ti, kdo na ostrově nemají rodiny, k nimž by mohli jít, byli umístěni do sportovního střediska v San Mateu. K asi tisíci už evakuovaných nově přibylo 125 lidí z obce Tejeda.

It's heartbreaking to see the huge fires in #GranCanaria, just 1 week ago I was enjoying the beautiful views of that part of my island and now is devoured by the fires. The comparison is just horrible 😢. Ánimo! #IFGranCanaria #IFArtenara pic.twitter.com/8e2hGtfgki