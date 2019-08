Polské soudy jsou zcela ovlivněné ideologií LGBT, rozčiluje se Kaczyński

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polské soudy jsou zcela ovlivněné ideologií hnutí za práv sexuálních menšin. Tvrdí to předseda polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. Dokládá to podle něho to, že soudy ruší zákazy pochodů gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT).