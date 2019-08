"Co příště? Pedofilie?" Maďarští nacionalisté zablokovali vchod do továrny Coca-Coly

Aktivisté z Naší vlasti zablokovali vchod několika auty a vztyčili u něho transparent s nápisem "Co přijde příště? Pedofilie?" napsala agentura APA. Výzvu policie, aby vchod uvolnili, neuposlechli.

Předseda Naší vlasti László Toroczkai řekl, že jeho strana se připojuje k protestní akci nazvané "Nula Coca-Coly, nula homosexuální propagandy" a bude v ní pokračovat, dokud firma nepřestane s "popularizací homosexuality".

APA uvádí, že americký výrobce limonád se v Maďarsku snaží reklamami s hesly #LOVEISLOVE (Láska je láska) a "Nula cukru, nula předsudků" přesvědčit lidi k většímu přijetí homosexuálů.

Rainy Prague pride 🏳️‍🌈

Love is in the air and I love it.#praguepride #loveislove #lgbt pic.twitter.com/aCqZSfXFCf